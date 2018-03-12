البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.98% عند مستوى 16716 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.11% عند مستوى 904 نقطة حتى الساعة 12:15.

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.98% عند مستوى 16716 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.11% عند مستوى 904 نقطة حتى الساعة 12:15.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6 مليون جنيه و45 مليون جنيه و104 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 103 ملايين جنيه و14.5 مليون جنيه و37.5 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 101 سهم من إجمالى 172 سهما متداولا، بينما هبط 35 وبقى 36 دون تغير.