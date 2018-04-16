البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والأجانب الأكثر شراء

مصطفى طلعت:واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استحوذ فيه المستثمرين الاجانب على النسبة الأكبر من المشتريات.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.34% ليسجل مستوى 17649 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو

مصطفى طلعت:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استحوذ فيه المستثمرين الاجانب على النسبة الأكبر من المشتريات.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.34% ليسجل مستوى 17649 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.69% ليصل إلى 870 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الاوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.50% إلى 2266 نقطة.

يذكر أن البورصة انهت تعاملات امس على هبوط جماعي، اذ تراجع المؤشر الثلاثيني 0.15 % مسجلا 17588 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.39 % ليغلق عند 864 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا بـ0.34% ليسجل 2255 نقطة.

