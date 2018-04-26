البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والأجانب والعرب أكثر شراءً

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.30% عند مستوى 18357نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 861 نقطة.وبلغت قيمة التدا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.30% عند مستوى 18357نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 861 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.7 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 33 مليون جنيه، و192 مليون جنيه، و700 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 792 مليون جنيه، و50 مليون جنيه، و86 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 83 سهمًا من إجمالى 165سهماً متداولاً، وهبط 46 وبقى 36 دون تغير.