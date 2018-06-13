البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء الأربعاء

رجب عزالدين





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائي.







وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.30% عند مستوى 16145 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 803 نقطة حتى الساعة 11:45







وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 227 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 10 مليون جنيه و 107 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 286 ألف جنيه و113 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه و 607 ألف جنيه على التوالى.







وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 72 سهم من إجمالى 121 سهما متداولا،بينما هبط 13وبقى 36 دون تغير.







وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء، على صعود طفيف، باستثناء مؤشر “Egx100” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبدل المؤشر الرئيسي “egx30” اتجاهه الهابط الذي شهده بمستهل التعاملات، ليصعد 0.11% عند مستوى 15938.11 نقطة.









