البورصة تواصل الصعود بالمنتصف متجاوزة حادث العريش

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات العربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 14214 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.85% عند مستوى 779 نقطة.&nb

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 14214 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.85% عند مستوى 779 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية تأخير جلسة التداول لمدة دقيقة حدادًا على شهداء الوطن، في حادث تفجيرات مسجد الروضة بمدينة العريش.



ويشير صعود البورصة خلال الجلسة إلى تجاوز سوق المال للهجوم الإرهابى الذى وقع فى مسجد بالعريش الجمعة الماضية، وراح ضحيته 309 أشخاص، وأكثر من 120 مصابًا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 416 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 13.5 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 7 ملايين جنيه، و9.5 مليون جنيه، و14.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 81 سهمًا من إجمالى 170 سهماً متداولاً، بينما هبط 48 وبقى 41 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات -الخميس- على صعود جماعى لمؤشراتها مدفوعة بقفزة فى حجم التداولات على الأسهم، تقترب من 3 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.93% عند مستوى 14106 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.47% عند مستوى 772 نقطة.