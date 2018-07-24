البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع من مشتريات المصريين

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.62% عند مستوى 15552 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند 754 نقطة حتى الساعة 12:00وبلغت قي

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.62% عند مستوى 15552 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند 754 نقطة حتى الساعة 12:00

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 297 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 366 ألف جنيه و29 مليونا و 5 ملايين على التوالى، بينما اتجه الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 404 آلاف جنيه و32 مليون جنيه و2 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهما من إجمالى 146 سهما متداولا،بينما هبط 20 وبقى 56 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأحد –قبل إجازة الاثنين -على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حيث هبط egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 15303 نقطة، بينما تراجع egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 750 نقطة.