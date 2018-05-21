البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع من مشتريات المصريين

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 16810نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند…

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 16810نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند مستوى 860نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 556 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14.5 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و42.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 8 ملايين جنيه، 39 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 82 سهما من إجمالى 164سهما متداولا، بينما هبط 43 وبقى 39 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 16782نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 853 نقطة.