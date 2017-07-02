البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع مشتريات المؤسسات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.9% إلى 13516 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% ليصل إلى 653 نقطة. وبلغت قيمة التداولا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.9% إلى 13516 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% ليصل إلى 653 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 223 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك الأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 30 مليون جنيه و5 ملايين جنيه و19 مليون جنيه و542 ألف جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بقيم تداولات قدرها 44 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهمًا من إجمالى 125 سهما متداولا، وهبط 21 وبقى 30 دون تغير.

ورجّح محللون فنيون بسوق المال سيطرة المسار العرضى المائل للهبوط على تحركات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وبعد العودة من إجازات عيد الفطر وثورة 30 يونيو، وسط توقعات بتراجع المؤشر الرئيسى “egx30” صوب مستوى 13200 نقطة.

وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.