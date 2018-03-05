البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع مشتريات المصريين

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.14% عند مستوى 15696نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند مستوى 876 نقطة حت

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.14% عند مستوى 15696نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند مستوى 876 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 781 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 141.5 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 30 مليون جنيه و10 ملايين جنيه و97 مليون جنيه و10 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهما من إجمالى 172 سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 29 دون تغير.

