البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع مشتريات مصرية وعربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.05% عند 9444 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06%، ليسجل 9445 نقطة، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.32 % مسجلا 2637 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 179 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12:20.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغ 385 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للهبوط بعد ثبيت الفائدة

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى بسوق المال أن تهدئ البورصة المصرية وتيرة تراجعاتها الأسبوع الحالى، مدعومة بقرار البنك المركزى تثبيت الفائدة الخميس الماضى.

ولفت الخبراء إلى أن التراجعات التى تمر بها السوق تمثل فرصًا جيدة للشراء، مع ترشيحات وتوصيات بحزمة من الأسهم فى قطاعات معينة، مشددين على الابتعاد كليًا عن الشراء الهامشى.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزى الخميس الماضى بتثبيت الفائدة يمثل رسالة طمأنة لمستثمرى السوق، وإن وتيرة التراجع ستصبح أهدأ هذا الأسبوع، ليتحرك المؤشر الثلاثينى من 9400 إلى 9780 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزى فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25% و12.25% على الترتيب.

وأشار إلى أن التراجعات التى شهدتها البورصة الفترة الماضية خلقت فرصًا مغرية للشراء فى بعض الأسهم للمستثمرين طويلى الأجل، مؤكدًا أن السوق لن تظل عند هذه الأسعار المتدنية طويلًا فى ظل زيادة معدلات التضخم.

وأوصى «عبدالقادر» بشراء سهم أبوقير للأسمدة عند 22.80 جنيه، و«إسكندرية لتداول الحاويات» 7.30 جنيه، وحديد عز 11.60 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس 12 جنيهًا، ومدينة نصر 2.35 جنيه، ومصر الجديدة 4.70 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» 3.40 جنيه.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت أسعار الفائدة سيمد الحركة العرضية، ويبطئ من هبوط السوق.

ورجحت أن يتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9400 و9760 نقطة، لافتة إلى أن الثبات فوق المستوى الأخير يمهد للوصول إلى 9800 نقطة، والمؤشر السبعينى نحو 1790 حال استقراره فوق 1760 نقطة. وأشارت عصمت ياسين إلى أن أسهم قطاعات الرعاية الصحية، والأغذية هى الأكثر جاذبية للمشتريات العربية.