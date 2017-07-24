البورصة تواصل الصعود المتأرجح منتصف التعاملات

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 13729 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.28% ليصل إ

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 13729 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.28% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 12:00.

وبلغت قيمة التداولات 167 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 18 مليون جنيه و371 ألف جنيه و14 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه و10.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهما من إجمالى 142 سهما متداولا، بينما هبط 44 وبقى 38 دون تغير.