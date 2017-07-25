البورصة تواصل الصعود المتأرجح بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود المتأرجح الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 13761نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.64% ليصل إلى

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود المتأرجح الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 13761نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.64% ليصل إلى 701 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 420 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 16 مليون جنيه و829 ألف جنيه و3.1 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بقيم تداولات قدرها 4.6 مليون جنيه و9.4 مليون جنيه و6.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 93 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 56 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة جلسة أمس الإثنين، على صعود جماعى متفاوت النسب بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.