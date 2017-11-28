البورصة تواصل الصعود القوى بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود القوية الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2018% عند مستوى 14529 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.43% عند مستوى 801 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 843 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 52.5 مليون جنيه، و85 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 106ملايين جنيه، و6.5 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، و21.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 130 سهمًا من إجمالى 173 سهمًا متداولاً، بينما هبط 22 وبقى 21 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الإثنين- على صعود أغلب مؤشراتها بنسبة طفيفة، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة 0.02% وسط اتجاه بيعى للأجانب.