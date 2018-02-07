البورصة تواصل الصعود القوى بدفع مشتريات الأجانب

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود القوية الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.07% عند مستوى 15022 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.12% عند مستوى 856 نقطة حتى الساعة 12:0

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود القوية الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.07% عند مستوى 15022 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.12% عند مستوى 856 نقطة حتى الساعة 12:00.

وبلغت قيمة التداولات 475 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 83 مليون جنيه ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 5.5 مليون جنيه و18 مليون جنيه و75 مليون جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 113 سهما من إجمالى 158 متداولة، بينما هبط 9 وبقى 36 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.63% عند مستوى 14717 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% عند مستوى 838 نقطة.