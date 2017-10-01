البورصة تواصل الصعود الطفيف مع منتصف تعاملات الأحد



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للعرب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62% عند مستوى 13974 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 778 نقطة حتى الساعة الواحدة.



وبلغت قيمة التداولات 500 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 3 ملايين جنيه و1.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى 339 ألف جنيه و4 ملايين جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 54 وبقى 28 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى نهاية الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.43% عند مستوى 773 نقطة.

