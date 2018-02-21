البورصة تواصل الصعود الطفيف بمنتصف تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 15300نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 859 نقطة حتى ال

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 15300نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 12:00

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 75 مليون جنيه و 661 مليون جنيه و27 مليون جنيه و34 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 مليون جنيه و794 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71سهم من إجمالى 161سهما متداولا،بينما هبط 53 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.40 % عند مستوى 15219نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 858 نقطة.