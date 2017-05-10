البورصة تواصل الصعود الطفيف بمنتصف التعاملات

رجب عز الدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.71% إلى 13025 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.23% ليصل إلى 595 نقط

رجب عز الدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.71% إلى 13025 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.23% ليصل إلى 595 نقطة حتى الساعة 12:40.

وبلغت قيمة التداولات 643 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 25 مليون جنيه و20 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 20.5 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه و890 ألف جنيه و19 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 179سهما من إجمالى 78 سهما متداولا، بينما هبط 57 وبقى 44 دون تغير.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية حركتها الصاعدة، غدًا الخميس، ليحاول “EGX30” اختبار 13100 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، أمس، على تباين في أداء مؤشراتها ليسجل المؤشر الرئيسي 12933 نقطة صاعدًا بنسبة 0.82%، كما صعد المؤشر متساوى الأوزان “EGX50” بنسبة 0.9% عند 2084 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.57% عند 594 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنسبة 0.12% عند 1372 نقطة.

من جانبه، توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الكويت الوطني” للاستثمار بشمال أفريقيا، أن يواصل المؤشر الرئيسي تحركاته الصاعده نحو 13020 نقطة، على أن يتحرك نظيره السبعيني في حركة عرضية بين مستويات 592 – 595 نقطة.