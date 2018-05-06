البورصة تواصل الصعود الطفيف بالمنتصف .. والمصريون الأكثر شراءً

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07 % عند مستوى 17832نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50% عند مستوى 883 نقطة حتى الساعة 12:45



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07 % عند مستوى 17832نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50% عند مستوى 883 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 375 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات 23 مليون جنيه و307 آلاف جنيه و10.5 مليون جنيه و210 آلاف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الاجنيبية للبيع بصافى قيم تداولات 16 مليون جنيه و18.5 مليون على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 68 سهما من إجمالى 158 متداولا، بينما هبط 42 وبقى 48 دون تغير.