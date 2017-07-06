البورصة تواصل الصعود الطفيف بالمنتصف بدفع مشتريات الأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيف الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% إلى 13370 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% ليصل إلى 673 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 551 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للشراء، بصافى قيم تداولات 162 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 43 مليون جنيه، و103 ملايين جنيه، و17 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 93 سهمًا من إجمالى 168 سهماً متداولًا، بينما هبط 46 وبقى 29 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -أمس الأربعاء- على حالة صعود خفيف لأغلب المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسيى الذى استقر عند نفس مستوى إغلاق أمس الثلاثاء.



واستقر المؤشر الثلاثيني egx30 عند مستوى 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% ليصل إلى 668 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.62% عند مستوى 1536 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 2095 نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.17% عند مستوى 12049 نقطة.