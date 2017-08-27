البورصة تواصل الصعود الطفيف بالمنتصف.. والمصريون الأكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 12936 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% ليصل إلى 700 نقطة

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 12936 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% ليصل إلى 700 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 179 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16 مليون جنيه، و645 ألف جنيه، و3.5 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 8 ملايين جنيه، و13 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 75 سهمًا من إجمالى 150 سهماً متداولاً، بينما هبط 44 وبقى 31 دون تغير. واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -الخميس- على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.