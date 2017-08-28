البورصة تواصل الصعود الطفيف بالمنتصف

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.60% عند مستوى 12990نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% ليصل إلى 700 نقطة حتى الس

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.60% عند مستوى 12990نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% ليصل إلى 700 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات 302 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 61 مليون جنيه و10 ملايين جنيه و1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى تداولات قدرها 10 ملايين جنيه و43 مليون جنيه و19 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86 سهما من إجمالى 155 سهما متداولا، بينما هبط 35 وبقى 34 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.