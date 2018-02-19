البورصة تواصل الصعود الطفيف بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% عند مستوى 15163نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 855 نقطة حتى الساعة 12:30. وبلغت

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% عند مستوى 15163نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 855 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 777 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16.5 مليون جنيه و25.5 مليون جنيه و17 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 40 مليون جنيه و18.5 مليون جنيه و159 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 72 سهم من إجمالى 164 سهما متداولا،بينما صعد 52 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 15097نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.80% عند مستوى 859 نقطة .