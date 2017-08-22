البورصة تواصل الصعود الخفيف منتصف تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيف الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32% عند مستوى 13148نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% لي

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيف الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32% عند مستوى 13148نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% ليصل إلى 684 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 186مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4 ملايين جنيه و22.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى تداولات قدرها 2جنيه و4 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهما من إجمالى 157سهما متداولا، بينما هبط 39 وبقى 44 دون تغير.