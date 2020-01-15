البورصة تواصل السعى لاختراق 14000 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود الهادئ بشكل جماعى لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات جلسة اليوم، وسط أحجام تداول ضعيفة، وذلك باستثناء متساوي الأوزان “egx50” الذى هبط بنسبة 0.05% إلى 1922 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.09% عند 13769 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.6% مسجلاً 533 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًأ “egx100” 0.4% عند 1383 نقطة .

بلغت قيم التداول على الأسهم 529.6 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 165 سهماً، هيمن الصعود على أداء 65 منها، وهبط 65 سهماً ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 699.9 مليار جنيه مقارنة مع 699.6 مليار جنيه بالجلسة السابقة .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 5.5 و 15.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 21.1 مليون جنيه، وهيمن المتعاملين المحليين على 65% من إجمالي التعاملات، و8% للعرب، و27% للأجانب .

وقال محللون فنيون إن مستوى 14000 نقطة يظل هو المستهدف، واختراقه لأعلى يدفع السوق نحو المزيد من الصعود، لافتين إلي أنها لا تزال تعاني من غياب الأخبار الداعمة، ولم تعد تتلهف لانتظار قرارات خفض الفائدة، علماً بأنه من المنتظر عقد اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، لبحث مصير سعر الفائدة.

تحركات هادئة بأحجام تداول ضعيفة

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة تحركت اليوم، بشكل هادئ بأحجام تدوال ضعيفة، مرجحًا أن تتجه نحو مستوى 14000 نقطة.

وأضاف أن السوق لا تزال تعاني من عدم ظهور الأخبار الداعمة، مستبعدًا وجود أي تأثيرات لقرار البنك المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة، كونها لم تعد هي المؤثر الرئيسي.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تتقدم بخطى حثيثة تجاه 14000 نقطة .

وأشار إلى أن نشاط حركة مؤشرات البورصة مرتبط بقرارات هيكلية تتعلق بالطروحات الحكومية وحسم مصير الضرائب الراسمالية، مشيرًا إلي أن خفض الفائدة من عدمهُ لم يعد عاملاً مؤثرًا على أداء السوق .

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم توقع اتجاه “التجاري الدولي” نحو مستويات 85 جنيهاً، عقب تأكيد اختراق منطقة 84 جنيهاً الحالية، وكان السهم قد أنهى تعاملات اليوم عند 84.01 جنيه بصعود 0.53% .

وقال حسن إن “طلعت مصطفى” يواجه دعم 8 جنيهات وتجاوزه يدفعه نحو 8.50 جنيه، وكان السهم قد أنهى تعاملات اليوم عند 8.20 جنيه دون تغير، كما أن تجاوز “هيرمس” لمستوى 16 جنيهاً يدفعه نحو 17 جنيهاً.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أرجأت آخر اجتماع لها الذى كان مقرراً فى 26 ديسمبر 2019 إلى غدا الخميس، بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك وللجنة السياسات.

وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر، من 3.6% في الشهر السابق، مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.