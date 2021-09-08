البورصة تواصل التماسك وتستعد لارتدادة صاعدة في المدى القريب

توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية حركتها العرضية المائلة للصعود بجلسة اليوم، مرجحين انطلاقة نحو مستويات 11200 و 11350 نقطة، حال استمرار تماسك السوق أعلى مستوى 11000 نقطة .

وأنهت السوق تعاملاتها بجلسة أمس على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.41% عند 11135 نقطة وارتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.63% مسجلاً 2854 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.58% عند 3847 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بنحو 0.14% عند 2400 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.3 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 187 سهما، صعد من بينهم أداء 80 وتراجع 72 ولم يتغير أداء 35 وسجل رأس المال السوقي حوالي 727.07 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 2.7 مليار.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي قدره 6.6 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون الأجانب والعرب للبيع بصافي بيعي بقيمة 2 و 4.5 مليون جنيه على التوالي .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني فى شركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لايزال متماسكًا أعلى 11000 نقطة، لافتًا إلى أن نجاحه في الارتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يعزز من فرص صعوده لمستوى 11350 نقطة.

وأشار إلي أن فشل المؤشر في عدم التماسك أعلى مستوى 11000 نقطة سوف يُنذر بمزيد من التراجع نحو مستوى 10750 نقطة .

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن حركة أسهم البورصة سواء القيادية أو نظيرتها المضاربية تشهد حركة متذبذبة منذ بداية الأسبوع بضغط مجموعة من العوامل وهو ما ظهر على إغلاقات جلسة أمس .

وتوقع أن تستكمل السوق حركتها المتذبذبة بجلسة اليوم الخميس نحو مستويات 11200 نقطة، خاصة في ظل إغلاق السوق أعلى دعم 11000 نقطة، لافتًا إلي أن تجاوز مستوى 11200 نقطة سيدفعها نحو منطقة 11400 نقطة على المدى القريب .

ولفت إلي أن إعادة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعديلات ضوابط الإقفال كانت أبرز الأحداث التي دفعت السوق للتحرك بشكل تذبذبي .

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، أكد أنه يتداول حاليًا قُرب مقاومة 2860 نقطة، لافتًا إلي أن المؤشر لديه مستهدفات بمستوى 2930 نقطة وتجاوزها سيدفعه نحو 3013 نقطة.