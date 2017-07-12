البورصة تواصل التعافي بدعم الأداء الإيجابي للتجاري الدولي

واصلت مؤشرات البورصة الإغلاق على ارتفاع لافت للجلسة الثانية على التوالى، وسجل المؤشر الرئيسى «EGX30» قمة تاريخية فى منتصف تداولات الثلاثاء ليلامس مستوى 13693 نقطة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف لمناطق 13684.

واستفادت البورصة فى التعافى من الأداء الجيد لسهم البنك التجارى الدولى، الذى يحتل الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الرئيسى، بجانب مشتريات عربية.

وتوقع محللون فنيون أن تواصل السوق اليوم اتجاهها الصعودى إلى مستويات تتراوح بين 13700 و13800 نقطة، لكنهم اشترطوا استمرار سهم البنك التجارى فى الصعود فوق مستويات 85.50 جنيه.

وربحت السوق 430 نقطة بجلستى الإثنين والثلاثاء، عقب تراجعها بجلسة أول الأسبوع، التى تلت قرار رفع الفائدة مباشرة، الذى أقره البنك المركزى الخميس الماضى بـ%2 على الإيداع والإقراض.

وأنهت البورصة تعاملات الثلاثاء على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالى، بدعم من مكاسب سهم البنك التجارى الدولى، الذى ارتفع بواقع %2.29، مغلقا عند 86 جنيهًا، فيما كان أعلى سعر له خلال الجلسة 86.60 جنيه، وسط أرباح بقيمة 4.5 مليار جنيه لرأس المال السوقى.

وأنهى المؤشر الرئيسى للسوق جلسة الثلاثاء، عند مستوى 13684 نقطة، مرتفعا بـ%1.5، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى 689.7 نقطة، بصعود %0.48، كما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقًا بـ%0.53 مغلقا عند مستوى 1574 نقطة.

وسجلت تداولات الثلاثاء، 1.25 مليار جنيه، من خلال 32.58 ألف عملية منفذة، على أسهم 189 شركة، ارتفع من بينها 103 أسهم، بينما تراجع 62، وظلت أسهم 24 شركة على ثبات.

ومالت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع، بصافى 9.6 مليون جنيه، و58.4 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافى 68 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقى ما قيمته 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 711 مليار جنيه، مقارنة بـ706.5 مليار جنيه، بإغلاقات أمس الإثنين.

وتوقع إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، اتجاه المؤشر الثلاثينى لمستويات 13800 نقطة، بجلسة اليوم، الأربعاء، مع استمرار سهم التجارى الدولى فى الصعود عقب السعر المحقق، الذى يعد الأعلى فى تاريخه.

وقال إن بقاء سهم التجارى الدولى فوق مستويات 85.5 جنيه، بجلسة اليوم، يدفعه لتحقيق مستويات سعرية جديدة، تساهم فى تعزيز الاتجاه الصاعد للسوق، وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال السعيد إنه يواجه مستوى مقاومة مهم عند مستويات 690 و700، مشيرا إلى أن مستوى 700 نقطة يمثل منطقة جنى أرباح مهام.

وأرجع السعيد الارتفاعات التى يشهدها المؤشر السبعينى حاليا، التى تعد الأعلى له منذ مستويات سابقة محققة فى عام 2011، إلى نشاط حركة المضاربات على أسهم الشركات المدرجة بالمؤشر.

وقال تونى كمال، خبير أسواق المال إنه يتوقع مواصلة المؤشر الثلاثينى الصعود بجلسة اليوم، لمستويات 13700 نقطة، فيما رجح اتجاه المؤشر السبعينى لمستويات 690 نقطة، بعد اختراقه مستوى المقاومة السابق، الذى كان يواجهه عند 670 نقطة.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى للسوق، لديها مستهدفات عند مستوى 14500 نقطة على المستوى قصير الأجل، و16000 نقطة على المستوى المتوسط.