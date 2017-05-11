البورصة تواصل التراجع بمنتصف تعاملات الخميس

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بصورة شبه جماعية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع.وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12950.29 نقطة، كما هبط مؤشر



مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بصورة شبه جماعية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12950.29 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليصل إلى 1368.18 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى 592.1 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 332,1 مليون جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 46 سهما من إجمالى 159 سهماً، تم التداول عليهم، بينما هبط 90 سهماً، فيما بقيت أسعار 23 سهماً عن نفس مستوياتها.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة، قد أنهي تحركاته، أمس الأربعاء، على صعود طفيف بنسبة 0.46% عند مستوى 12993 نقطة، مدفوعا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، خلال النصف الثاني من الجلسة.

