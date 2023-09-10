البورصة تواصل التحليق صوب قمم تاريخية جديدة وتستهدف 19750 نقطة

يتوقع خبراء البورصة المصرية تحليق السوق صوب قمة تاريخية جديدة خلال الأسبوع الحالى عند 19750 نقطة، بدعم من حالة الرواج التى تشهدها مع إعلان الحكومة عن صفقة بيع %30 من الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، ونتائج الأعمال القوية لبعض الأسهم القيادية.

وشهد الأسبوع الماضى توقيع اتفاقية استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية على %30 من إجمالى أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار، بما يعادل 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وعلى وقع إعلان الصفقة، تسارعت حركة الأسهم القيادية مما دفع المؤشر الرئيسى «EGX30» للارتفاع بواقع %2.66 بينما أغلق «EGX70» للأسهم الصغيرة و المتوسطة متراجعا %0.15 ليستقر عند 3823 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.28 مسجلا 5613.

وحقق رأس المال السوقى مكاسب بلغت 24 مليار جنيه، لينهى التعاملات الأسبوعية عند 1.300 تريليون، مقارنة مع 1.276 بنهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع الماضى 14.1 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.206 مليار ورقة مالية، عبر 410 آلاف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات بـ%81.87 بينما كان نصيب السندات %18.13.

وهيمن المستثمرون المحليون على %87.3 من التعاملات بصافى بيع 136.5 مليون جنيه، وباع الأجانب أيضا بـ43.1 مليون، بنسبة %5.2 من التعاملات، بينما اتجه العرب للشراء بصافى 179.6 مليون بحوالى %7.5.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن صفقة الشرقية للدخان خلقت حراكا قويا فى السوق، ظهر بوضوح فى الأسهم القيادية فقط نظرا لاستئثار المؤسسات المحلية بالشراء.

وأكد أنه رغم الصعود القوى بالسوق فإن هناك عددا كبيرا من الأسهم لم تتحرك، متوقعًا أن تشهد أداء قويا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال القياسية للشركات ظهرت بوضوح فى تحركات الأسهم القيادية.

ورجح تحرك «EGX30» نحو 19750 نقطة، حال وصول سهم البنك التجارى الدولى لمستوى 61 جنيها، وسهم الشرقية- إيسترن كومبانى نحو 24.30 مشيرًا إلى أن السوق قد تشهد حركة تصحيحية وعمليات جنى أرباح هذا الأسبوع.

وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية للاستثمار فى الأوراق المالية إن السوق سوف تحلق نحو قمة جديدة صوب 19600 نقطة هذا الأسبوع، وسط حدوث عمليات جنى أرباح وتصحيح للأسهم القيادية قد تدفع المؤشر نحو 19000.

وأكد «عيد» أن السوق وصلت إلى قمة تاريخية جديدة الأسبوع الماضي، بدعم استمرار النشاط الشرائى للمؤسسات المحلية، والعرب، وصفقة الشرقية- إيسترن كومباني، ونتائج الأعمال القوية للشركات، والتى انعكست بدورها على القيم العادلة للشركات.

وأكد أنه مازالت هناك مستهدفات جديدة للأسهم القيادية من المتوقع الوصول إليها الفترة المقبلة، مما قد يدفع «EGX30» صوب مزيد من الصعود نحو 20000 نقطة، كما توقع تحقيق نظيره «السبعينى» قمة تاريخية جديدة عند 4000 الشهر الحالى.