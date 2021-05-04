البورصة تواصل التحرك العرضي بين 10400 إلى 10700 نقطة

توقع محللون فنيون استمرار التحركات العرضية في البورصة المصرية حتى نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، مع قدرتها على الحفاظ على مستوى الدعم المهم عند 10400 نقطة.

وقال المحللون إن السوق شهدت خلال جلسة الثلاثاء تفوقا في الأسهم الصغيرة – المعروفة بأسهم المضاربات – والتي استحوذت على الجانب الأكبر من سيولة السوق، بينما تراجع أداء نظيرتها الكبيرة بشكل محدود.

وتباين أداء المؤشرات خلال جلسة الثلاثاء مع تفوق في غالبية القطاعات المقيدة، ودعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب، في حين فضل المصريون البيع.

وارتفعت غالبية القطاعات وعلى رأسها البنوك، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات المالية، والمقاولات، بينما هبط فقط كل من العقارات، والأغذية والمشروبات.

وأغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” بجلسة اليوم على هبوط طفيف بلغ 0.09% ليصل إلى 10456 نقطة، بينما ارتفع “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.06% إلى 2101 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.35% مسجلا 3014 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيم تداولات قدرها 9.2 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافي 6.4 و2.8 مليون جنيه بالترتيب.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت الثلاثاء هدوءا في التداولات على صعيد حركة المؤشرات وحجم التنفيذات بسبب عدم عودة كل المستثمرين من فترة الإجازات الطويلة.

وتوقع “غريب” استمرار التحركات العرضية بين مناطق 10400 و10700 نقطة حتى نهاية شهر رمضان الحالي وبدء حركة تصحيحية صاعدة على الأجل القصير.

وأوضح أن أداء المؤشر السبعيني كان أفضل إذ تمكن من اختراق منطقة 2080 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي واستكمل الصعود بجلسة أمس لتتحول المنطقة المذكورة إلى مستوى دعم حالي، مستهدفا 2165 نقطة.

من جهته، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشرات السوق قد أغلقت على تباين بعد فترة من الإجازات الخاصة بعيد القيامة وعيدي تحرير سيناء وشم النسيم.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي هبط مايقرب من 10 نقاط مغلقا بالقرب من 10465 نقطة، لافتا إلى أن الوضع الحالى فنيا للمؤشر هو الاستمرار فى التحرك العرضى أعلى 10400 نقطة، وأسفل 10700.

وتوقع أن تستمر التحركات العرضية لنهاية شهر رمضان الكريم، ثم اختبار أحد سيناريوهين، الأول: ظهور قوة شرائية تستطيع اختراق الاتجاه العرضى لأعلى لتستهدف 10900 ثم 11000 نقطة، والثاني: ظهور قوة بيعية تكسر الدعم المذكور.

وأضاف: “قد يتوقف ذلك على بعض الأخبار الجيوسياسية في الفترة المقبلة، وأهمها حل أزمة سد النهضة، مع الإعلان عن أخبار جوهرية للشركات المدرجة فى المؤشر”.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال “نبيل” إنه ربح ما يقرب من 42 نقطة، ليغلق عند 2101 نقطة، بصعود يقترب من 2%، لينصب التركيز على مستوى المقاومة الأول بالقرب من 2145 إلى 2150.

وتوقع أن تظهر بعض البوادر البيعية بالقرب من المناطق المذكورة، فيما ستكون المقاومة الرئيسية للمؤشر فى الوقت الراهن بالقرب من 2200 نقطة، بينما يظل 2050 هو مستوى الدعم الأول للمؤشر، ناصحُا باعتباره مستوى حماية الأرباح للمضارب.