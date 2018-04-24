البورصة تواصل التباين بمنتصف التعاملات.. والمصريون أكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 18168 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08%…

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 18168 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 862 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 780 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 107 ملايين جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 53 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه، و15.5 مليون جنيه، و17 مليون جنيه، و18 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 164 متداولاً، وهبط 69 وبقى 33 دون تغير.