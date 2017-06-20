البورصة تواصل التباين بالمنتصف والأجانب الأكثر بيعًا

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة0.12% إلى 13491نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.88% ليصل إلى 627 نقطة حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 361 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 9.5 مليون جنيه و89.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 74.8 مليون جنيه و506 ألف جنيه و21.5 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 51 سهما من إجمالى 166 سهما متداولا، بينما هبط 57 وبقى 58 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الاثنين على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.