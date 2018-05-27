البورصة تواصل التأرجح.. وهذه حركة المصريين والعرب فى تعاملات المنتصف

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% عند مستوى 16661نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% محققا 856 نقطة حتى الساعة 12

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% عند مستوى 16661نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% محققا 856 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 303 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7.5 مليون جنيه و602 ألف و38 مليونًا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون و27 مليونا و18 مليونا على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 45 سهما من إجمالى 155 سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 46 دون تغير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين، هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% ليصل إلى 16633 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.50% إلى 858 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.45% إلى 2179 نقطة.