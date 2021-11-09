البورصة تواصل التأرجح وسط غياب السيولة و«EGX30» يستهدف 11600 نقطة

توقع خبراء التحليل الفني استمرار الأداء المتذبذب لمؤشرات البورصة لحين عودة السيولة التي تحفز السوق على الخروج من النمط المتكرر، موضحين أن EGX30 الرئيسي يتأرجح ما بين مستوى الدعم 11300 نقطة، والمقاومة 11750 نقطة، كما أن الضغوط البيعية لا تزال تفرض سيطرتها على نظيره للأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70 .

وتباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم، فصعد EGX30 بنحو 0.79% ليغلق عند 11588 نقطة، وتراجع EGX70 EWI بنسبة 1.05%، مسجلا 2186 تقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 0.97٪ عند 3164 نقطة.

إجمالي قيم التداول

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 810.52 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.28 مليار جنيه، ليسجل 734.28 مليار جنيه، مقابل 735.56 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة اليوم سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب بصافي قيمة بلغت 14.25 مليون و24.81 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للعرب بلغ 39.07 مليون جنيه.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة استكملت أمس نفس التحركات التي تسيطر عليها لما يقرب من 10 جلسات على التوالى، والمتوقع استمرارها أيضا خلال الجلسات المقبلة لحين عودة السيولة للسوق.

واستكمل غريب أن مؤشر EGX30 تمكن من الصعود أمس بدعم من أداء سهم البنك التجاري الدولي، وذلك ضمن الحركة العرضية للمؤشر ما بين مستويات 11300 إلى 11750 نقطة.

وأوضح أن سهم التجاري الدولي تمكن أمس من تجاوز عمليات جني أرباح، والارتفاع بنحو 2.67%، ليغلق عند 53.75 جنيه.

وعلى صعيد EGX70، قال غريب إن المؤشر استهل تعاملات أمس بالصعود ليقترب من مستوى 2230 نقطة، إلا أنه فقد كل مكاسبه وأغلق فى المنطقة الحمراء.

ولفت إلى اقتراب EGX70 من مستوى الدعم 2137 نقطة، والذي يمثل قاعا لم يصل المؤشر إليها منذ فترة طويلة.

ورجح غريب محاولة EGX70 التماسك قرب مستوى الدعم السابق ذكره والسعي للصعود مجددا، خاصة أن وتيرة هبوط المؤشر أمس جاءت أقل من الفترات السابقة.

مؤشرا السوق يسيران على النقيض

وأكد أن مؤشري البورصة يسيران على النقيض تماما، فالثلاثيني يسعى لاختراق مستوى مقاومة، فيما يحاول السبعيني التماسك قرب الدعم.

ولفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلي عودة الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية مرة أخرى اليوم، وهو ما دفع EGX30 للصعود نحو 90 نقطة، تزامنا مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحوالشراء.

وحدد عيد مستهدفات EGX30 على الأجل القريب عند مستوى المقاومة ما بين 11600 إلى 11685 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب منه سيتجه المؤشر صوب الدعم الرئيسي 11400 نقطة.

وعلى صعيد EGX70أشار عيد إلى فشل المؤشر أمس في الحفاظ على مكاسبه الصباحية، ليغلق متراجعا ما يزيد على 23 نقطة، ويكسر مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة.

ورجح عيد هبوط المؤشر لقرب مستوى الدعم 2160 نقطة، وفي حالة ظهور القوى الشرائية قرب مستويات الدعم قد يعاود الصعود لاختبار المقاومة الرئيسية 2200 نقطة مرة أخرى.