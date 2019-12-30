البورصة تواصل التأرجح بالمنتصف والتداولات مازالت ضعيفة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.8% عند مستوى 13924نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 528 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 209 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 7.5 مليون جنيه و27 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 مليون جنيه و 10 مليون جنيه و560 ألف جنيه و21 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر و الأخضر ، حيث صعد 68 سهم من إجمالى 135 سهما متداولا،بينما هبط 35 سهم وبقى 32 سهم دون تغير.

محللون : البورصة تعانى من أحجام التداول الضعيفة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها بعد حالة تأرجح امتدت طوال الجلسة واتجاه بيعى للمصريين وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 13812نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 529 نقطة .

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هبوط (EGX30) خلال جلسة الأحد أمرًا طبيعيًا بعد التحركات الإيجابية نهاية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من معاودة الصعود خلال الجلستين المتبقيتين من العام الجاري.

واعتبر أدهم تراجع قيم وأحجام التداول خلال تعاملات جلسة الأحد طبيعيًا فى ظل غياب المستثمرين الأجانب فى جلسات بداية الأسبوع، فضلا عن ترقب الأفراد المصريين لعودة القوى الشرائية، مؤكدًا أنه مع نهاية العام والإجازات فإن أحجام التداول مرشحة لمواصلة التراجع .

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى أن إغلاق مؤشر (EGX30) على انخفاض فى جلسة الأحد وبحجم تداولات ضعيفة، يعد استكمالًا للأداء الباهت خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه بمراجعة تحركات المؤشر خلال آخر 35 جلسة، نرى أنه هبط 24 مرة، وأغلق على تباين جلسة واحدة، وارتفع 10 جلسات، ليسجل أطول موجة هبوط منذ بداية العام الجاري.

ورأى أنه بمسار الهبوط الطويل فإن مؤشر(EGX30) وصل إلى مرحلة التشبع البيعى بالعديد من الأسهم القيادية، وحاليًا فى مرحلة الاستعداد لأداء أفضل خلال يناير المقبل.

وقال إن المؤشر الرئيسى لا يزال أمامه فرص للإغلاق بشكل جيد خلال ديسمبر الجاري، حال استمر أعلى مستوى 13700 نقطة، ما يدفعه لاستهداف مستويات 14100 نقطة خلال يناير المقبل، ولن تتغير وجهة النظر إلى الإيجابية مرة أخرى على المدى القصير إلا بالإغلاق أعلى 14200 مرة أخرى.