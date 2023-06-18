البورصة تواصل الارتفاع و «EGX30» يتخطى 18000 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 18-6-2023 ، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين و الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.75% ، مسجلا مستوى 18015 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 1.68%، مسجلا 3525 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.55% عند 5243 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 9 سهما، فيما تراجع 22 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 3.39 مليون جنيه، و 4.07 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 7.47 مليون جنيه.