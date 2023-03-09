البورصة تواصل الارتفاع حتي منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس 9-3-2023، مدعومة بالتوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.48%، عند مستوى 16394 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.99%، عند مستوى 3050 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.82% عند 4473 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 186 سهما، ارتفع منهم 82 سهما، فيما تراجع 26 سهما، و استقر 78 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 79.36 مليون جنيه، و 10.66 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 90.03 مليون جنيه.