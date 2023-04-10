البورصة تواصل الارتفاع حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف بداية تعاملات اليوم الإثنين 10-4-2023.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.51% عند مستوى 16759 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.31%، عند مستوى 2945 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.54% عند 4432 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 187 سهما، ارتفع منها 69 سهما، فيما تراجع 43 سهما ، واستقر 75 دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 2.36 مليون جنيه، و 61.93 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 64.93 مليون جنيه.