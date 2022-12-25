البورصة تواصل الأداء الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الأداء الهابط ، حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 25-12-2022 ، تزامنا مع سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.66% حتى منتصف تعاملات اليوم مسجلا مستوي 14386 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.72% عند مستوى 2735 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.89% عند 4038 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما ، ارتفع منها 30 سهما ، وتراجع 79 سهما ، فيما استقر 90 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.37 مليار جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، بصافي قيمة 1.35 مليار جنيه ، و 23.09 مليون جنيه علي الترتيب.