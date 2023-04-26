البورصة تواصل الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.62% عند مستوى 17406 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 0.61%، عند مستوى 3010 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.4% عند 4567 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 72 سهما، فيما تراجع 38 سهما، و استقر 84 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 25.16 مليون جنيه، و93.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 118.48 مليون جنيه.