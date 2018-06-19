البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات.. والعرب أكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه بيعى للعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08% عند مستوى 16045 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 802 نقطة. وبلغت قيمة التداولات على

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه بيعى للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08% عند مستوى 16045 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 802 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 422 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 10 ملايين جنيه و9.5 مليون جنيه و20 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون جنيه، و34.5 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 43 سهمًا من إجمالى 155 سهما متداولا، بينما هبط 66 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس –قبل إجازة العيد- على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 16220 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 800 نقطة.