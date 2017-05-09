البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.67% إلى 12913 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 594 نقطة حتى المنتصف.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على صعود جماعى لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.

وبلغت قيمة التداولات 592 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15 مليون جنيه، و36 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه، و408 آلاف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 48.5 مليون جنيه، و6.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 101 سهم من إجمالى 168 سهما متداولا، بينما هبط 36 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على صعود جماعى لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينى، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.