البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.71% عند 13512 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.91% ليصل إلى 707

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.71% عند 13512 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.91% ليصل إلى 707 نقاط حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 403 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات 19 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه، و944 ألف جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات 22 مليون جنيه و مليونى جنيه و مليونى جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، فقد صعد 45 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 93 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات الأجانب والعرب .