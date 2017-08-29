البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأفراد المصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.26% عند مستوى 13178 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% ليصل إلى 691



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للعرب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.26% عند مستوى 13178 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% ليصل إلى 691 نقطة حتى الساعة 12:40.



وبلغت قيمة التداولات 393 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 1.5 مليون جنيه و15 مليون جنيه و17.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى تداولات 24 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 83 سهما من إجمالى 160 متداولا، بينما هبط 39 وبقى 38 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على تباين ملحوظ بين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.