البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 13734 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مس

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 13734 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 786 نقطة، وهبطت مؤشرات البورصة الأخرى EGX50 وEGX20 بنسبة متفاوتة حتى الواحدة ظهرًا.

وقررت إدارة البورصة تأخير جلسة التداول، اليوم، لمدة دقيقة حدادًا على ضحايا رجال الشرطة في حادث منطقة الواحات الإرهابي.



وبلغت قيمة التداولات 516 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 31 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 21.5 مليون جنيه، و13.5 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، وصعد 63 سهمًا من إجمالى 184 سهما متداولا، بينما هبط 88 وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب.