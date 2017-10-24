البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.91% عند 13996نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.69% عند 779 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات 718 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات 4.5 مليون جنيه و28 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب، والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 7 مليون جنيه و9.5مليون جنيه و2مليون جنيه و13.5 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 93 سهما من إجمالى 176 سهما متداولا، بينما هبط 56 وبقى 27 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، و صعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 1.20% عند 13870 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.21% عند 784 نقطة .

