البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، حتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 15169 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.62% عند مستوى 847 نقطة.وبلغت

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، حتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 15169 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.62% عند مستوى 847 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 586 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 73.5 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بقيم تداولات قدرها 23 مليون جنيه، و15 مليون جنيه، و133 ألف جنيه و47 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 64 سهمًا من إجمالى 175 سهماً متداولاً، بينما هبط 66 وبقى 45 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 15197 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50% عند مستوى 842 نقطة.