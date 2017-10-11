البورصة تواصل الأداء المتباين بالمنتصف والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 13798نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.19% عند مس

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 13798نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.19% عند مستوى 809 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 824 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم داولات قدرها 23 مليون جنيه و11 مليون جنيه و23 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات 23 مليون جنيه و38 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهما من إجمالى 182سهما متداولا، بينما هبط 67 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.

