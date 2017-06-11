البورصة تواصل الأداء المتباين بالمنتصف والمصريين الأكثر بيعاً

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية الأداء المتباين الممتد منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين. هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.36% إلى 13634 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46%



رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الأداء المتباين الممتد منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.

هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.36% إلى 13634 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% ليصل إلى 612 نقطة، حتى المنتصف.

بلغت قيمة التداولات 470 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 49مليون جنيه، و9.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 30 مليون جنيه، و8 مليون جنيه، و5 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه، على التوالى.

سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهم من إجمالى 158 سهما متداولا، بينما هبط 45 سهما وبقى 36 سهما دون تغيير.

كان رأس المال السوقى قد ربح الأسبوع الماضى 7.7 مليار جنيه، بدعم من المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب، ليغلق عند مستوى 686 مليار جنيه، مقارنة بـ 679 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة الخميس عند قمة تاريخية جديدة مسجلا 13683 نقطة، بارتفاع0.37%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى مستوى 609 نقطة، ومؤشر EGX50 عند مستوى 2095 نقطة.