البورصة تواصل الأداء المتباين بالمنتصف والمصريون الأكثر بيعا

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 13060نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.81% ليصل إلى 689 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات 239 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه و4 ملايين جنيه و14 ملايين جنيه و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 17.5 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 53 سهما من إجمالى 161 سهما متداولا، بينما هبط 68 وبقى 40 دون تغير.



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.