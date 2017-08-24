البورصة تواصل الأداء المتباين بالمنتصف.. والمصريين الأكثر بيعاً

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 12966 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% ليصل إلى 695

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 12966 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% ليصل إلى 695 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 187 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 35 مليون جنيه، و12 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات العربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 3 ملايين جنيه، و38.5 مليون جنيه، و11 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالى 161 سهماً متداولاً، بينما هبط 68 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، أمس الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للمصريين.